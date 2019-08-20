تراجع معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة 1%

المصدر: لوكسمبورج - د ب أ

أظهرت تقديرات معدلة نشرها مكتب إحصاء الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، تراجع معدل التضخم في يوليو الماضي على أساس سنوي في دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى 1%. ويعني هذا تراجع التضخم على أساس سنوي بـ0.3% مقارنة بيونيو، مبتعداً بصورة أكبر عن النسبة التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي، دون الـ2% لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة.

وكانت تقديرات سابقة أشارت إلى ارتفاع متوسط تكلفة المعيشة بـ1.1% في يوليو على أساس سنوي. وإذا ما تم تعديل التضخم في يوليو لاستبعاد عناصر الطاقة والأغذية والتبغ والكحول، وهي العناصر الأكثر تقلباً، فإن معدل التضخم يكون قد ارتفع بـ0.9% مقابل 1.1% في يونيو.

وكان المركزي الأوروبي أنهى في أواخر 2018 خطة تحفيز طارئة كان تبناها في 2015 لتحفيز النمو الاقتصادي.