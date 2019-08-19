آسيوي يسرق 43 ألف ريال عماني من محل تجاري في مسقط

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت شرطة عٌمان السلطانية القبض على آسيوي سرق مبلغ 43 ألف ريال عماني من محل تجاري في مسقط.

وقالت الشرطة في حسابها الرسمي على " تويتر “أن قيادة شرطة محافظة مسقط تُلقي القبض على آسيوي بتهمة سرقة مبلغ (43000) ألف ريال من محل تجاري.

وفي قضية أخرى ضبطت قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة مُتهمَين اثنين قاما بسلب وسرقة مجموعة من الوافدين بعد انتحالهما صفة رجال الشرطة.

كما ضبطت قيادة شرطة محافظة ظفار شخصين من جنسية عربية بتهمة السرقة بالإكراه ودخول البلاد بطريقة غير مشروعة.

كما تضبط آسيوي بتهمة مزاولة مهنة الطب البشري دون ترخيص.

وأكدت شرطة عمان السلطانية أنه تقوم باستكمال الإجراءات القانونية بحق المتهمين في تلك القضايا.