خسائر البورصة تدفع وزير المالية الأرجنتيني للاستقالة

المصدر: بوينوس آيرس - أ ف ب

أفادت وسائل إعلام أرجنتينية بأن وزير المالية نيكولاس دوخوفن قدم استقالته، أمس، في نهاية أسبوع كارثي على المالية العامة للبلاد، إذ خسرت خلاله البورصة أكثر من 30% من قيمتها وتراجع سعر البيزو بأكثر من 20%. وذكرت وسائل الإعلام التي نشرت رسالة الاستقالة، أن وزير الاقتصاد في الحكومة المحلية لإقليم العاصمة بوينوس آيرس هرنان لوكونزا سيخلف الوزير المستقيل على رأس وزارة المالية. وفي رسالة الاستقالة التي نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة لا ناسيون، قال دوخوفن إنّه «مقتنع بأنّه بسبب الظروف الراهنة، تحتاج الإدارة الحكومية إلى تجديد كبير في القطاع الاقتصادي».

تأتي الاستقالة في نهاية أسبوع تفاقمت خلاله الأزمة الاقتصادية بالبلاد بعد الهزيمة التي مني بها الرئيس ماوريتسيو ماكري في الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية.