التحذير من انتشار حمى الاقتراض بين الروس

المصدر: موسكو - أ ف ب

حذرت السلطات المالية الروسية من حمى اقتراض تنتشر بين المواطنين الروس الذين يقبلون بشكل متزايد على الاقتراض للتعويض عن تراجع قدرتهم الشرائية. جاء التحذير بعد أن ظهرت في مدينة سان بطرسبورغ آلات صغيرة يمكن الحصول منها بشكل فوري على قروض صغيرة بمجرد إدخال جواز السفر فيها، ولكن بمعدلات فائدة سنوية باهظة تصل إلى 365%، وهو ما أثار قلق السلطات ودفعها للتأكيد على أن الوضع قد ينفجر ويتسبب بانكماش.

وفيما تتراجع العائدات الفعلية للسكان منذ سنوات، شهدت القروض الاستهلاكية فورة في الأشهر الـ18 الماضية، وسجلت قروض الأسر زيادة بلغت نسبتها 25% في يونيو على مدى عام. وتأتي هذه الفورة رغم تدابير اتخذها البنك المركزي بهدف ضبط القروض. وأصدر وزير التنمية الاقتصادية مكسيم أوريشكين إنذاراً محذراً من أن الاقتصاد سيدخل في ركود إذا لم تتدخل السلطات قبل انهيار الوضع.