1000 % نمو رواتب مديرين تنفيذيين خلال 4 عقود

المصدر: نيويورك - الوكالات

كشف تحليل صادر عن معهد الدراسات الاقتصادية في الولايات المتحدة، عن أن المديرين التنفيذيين للشركات في أمريكا يحصلون على رواتب تعادل 278 مرة، ما يحصل عليه الموظفون من أجور في المتوسط.

وأضاف التحليل، أن رواتب المديرين التنفيذيين للشركات الأمريكية قفزت بنسبة 1008% في الفترة بين عامي 1978 و2018، بينما ارتفع متوسط رواتب الموظفين بنسبة 12% فقط.

وفي العام الماضي، حصل المديرون التنفيذيون بكبرى الشركات الأمريكية الـ350 على متوسط راتب يبلغ 17.2 مليون دولار، في حين حصل الموظفون على متوسط 64.5 ألف دولار.

أما المكافآت بالأسهم والمزايا الأخرى للمديرين التنفيذيين للشركات، فقد بلغ متوسطها 7.5 ملايين دولار عامي 2017 و2018.