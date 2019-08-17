تراجع وتيرة بناء المنازل في أمريكا

المصدر: نيويورك - الوكالات

انخفضت وتيرة بناء المنازل في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال يوليو، وارتفعت تصاريح البناء إلى أعلى مستوى في 7 أشهر.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن مبيعات المنازل التي جرى البدء في إنشائها تراجعت بنسبة 4% على أساس سنوي معدل موسمياً إلى 1.191 مليون وحدة الشهر الماضي، متأثرة بالعاصفة الاستوائية «باري» التي ضربت البلاد في منتصف يوليو.

وتم تعديل بيانات يونيو لتظهر انخفاض بناء المنازل إلى 1.241 مليون وحدة، بدلاً من تراجع إلى 1.253 مليون وحدة في القراءة الأولية.

وارتفعت تصاريح البناء في أمريكا 8.4% إلى 1.336 مليون تصريح في يوليو، مسجلة أكبر زيادة منذ يونيو 2017، مقابل 1.23 مليون في يونيو.

ولم يستفد سوق الإسكان كثيراً من انخفاض معدلات الرهن العقاري بسبب نقص الأراضي والعمالة، مما حد من قدرة الشركات على بناء المنازل منخفضة السعر المطلوبة.