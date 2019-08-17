مطار أبوظبي الدولي يحتفي بذكرى استقلال باكستان والهند

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت مطارات أبوظبي 14 و15 الجاري استقبالاً مميزاً للمسافرين القادمين من باكستان والهند عبر مطار أبوظبي الدولي احتفالاً بذكرى استقلال الدولتين.

وتمثلت المظاهر الاحتفالية في مطار أبوظبي بالزينة التي تحمل ألوان الأعلام الوطنية للدولتين، والترحيب بهم بتقديم الشاي التقليدي «الكرك»، إلى جانب توزيع أعلام باكستان على المسافرين القادمين عبر مطار أبوظبي في 14 أغسطس إحياءً لذكرى استقلال دولتهم، فيما قدمت فرق الموسيقى الباكستانية التقليدية مقطوعات موسيقية حيّة للترحيب بزوار أبوظبي. وفي يوم 15 أغسطس، حظي الزوار القادمون من الهند عند وصولهم إلى مطار أبوظبي الدولي بترحيبٍ مميز مع توزيع الأعلام الوطنية الهندية وتقديم شاي الكرك التقليدي وعقود الزهور التي تشتهر بها الهند.

وتصنف باكستان والهند في مقدمة وجهات السفر المشغلة من مطار أبوظبي ، بإجمالي 27 وجهة تصل إليها خطوط الطيران من مطار أبوظبي إلى كلتا الدولتين.