تقارير عالمية: دبي وجهة مفضّلة للعطلات والتسوّق

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أكدت صحف بريطانية وصينية وهندية أن دبي تعد من أفضل الوجهات لتمضية العطلات، والاستفادة من تجارب التسوق والترفيه في الإمارة، والتي قلما تتوفر في مكان آخر في العالم.

وأوصت صحيفة «تلغراف» البريطانية بقضاء أمتع العطلات على شواطئ دبي، والتي وصفتها بأنها من أجمل شواطئ العالم وأفضلها لتمضية العطلات، وقالت: «إذا كنت تفكر في قضاء العطلة على الشواطئ، فليس هناك أفضل من شواطئ دبي في العالم، خصوصاً صن ست بيتش وحديقة شاطئ الممزر وشاطئ القصر الأسود وكايت بيتش للطائرات الورقية، فهي وجهات مثالية لقضاء يوم هادئ تسترخي فيه إلى أبعد الحدود تحت أشعة الشمس، بينما يمكنك أيضاً زيارة شاطئ جميرا المفتوح لممارسة أي أنشطة تفضلها، بدءاً من التزلج على الماء، إلى التجديف بالقارب».

أيضاً أشادت صحيفة «ساوث تشاينا» الصينية بمجموعة جميرا للفنادق التي تدير فندق برج العرب وأنها تعكس فخامة هذا الفندق على الفنادق الأخرى التي تديرها، بما فيها فندق في شنغهاي. وقالت الصحيفة إن مجموعة «جميرا» التي تتخذ من دبي مقراً لها تشتهر بإدارتها الفنادق الفخمة حول العالم، وحولت الطريقة التي يتم بها تعريف الرفاهية على النحو الذي يعكسه فندقها برج العرب المصنف في فئة السبع نجوم، وليس من الغريب أن تقوم بإدارة فندق «جميرا هيمالايا» أفخم فنادق شنغهاي الذي يمثل الفندق علامة بارزة للمجموعة.

من جانبها، قالت صحيفة «إنديا تايمز» الهندية إن الزائر إلى دبي سيجد أنشطة تلائم كل أفراد العائلة، من المتنزهات ومدن الملاهي إلى الشواطئ الرائعة ومناطق التسوق الحيوية التي تحتوي حتماً على شيء يحتاجه كل فرد من أفراد العائلة، مؤكدة أن دبي هي المكان المثالي لصنع الذكريات مع العائلة هذا الموسم.