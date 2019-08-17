«إنترنت الأشياء».. ثمرة التحوّل الرقمي

المصدر: إعداد – وائل اللبابيدي ــ غرافيك: حسام الحوراني

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

توقّعت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة «آي دي سي» للأبحاث أن يكون هناك 41.6 مليار جهاز متصل عبر تكنولوجيا إنترنت الأشياء IOT، بحلول 2025، وأرجعت الدراسة السبب وراء هذا النمو في كميات البيانات إلى زيادة اعتماد إنترنت الأشياء، وذلك بالتزامن مع تزايد عمليات التحوّل الرقمي.

41.6

مليار جهاز متصل عبر تكنولوجيا «IOT»بحلول 2025

1.1

مليار حصة المنطقة من أجهزة إنترنت الأشياء في المنطقة 2025

60 %

نمو سنوي متوقع لبيانات قطاعي الصناعة والسيارات

750

مليار دولار الإنفاق العالمي على إنترنت الأشياء 2020

1.2

تريليون دولار عوائد شركات الاتصالات من إنترنت الأشياء عالمياً 2025

79.4

زيتابايت حجم البيانات التي سيتم توليدها بعد 6 سنوات

14.5

تريليون دولار حجم الفرص الاقتصادية لإنترنت الأشياء 2025

تحديات إنترنت الأشياء

• نقص المهارات

• انخفاض مستوى الحماية من الهجمات السيبرانية

المصدر: البيان - «آي دي سي» للأبحاث