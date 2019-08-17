توسّع تقنيات معالجة الهواء إقليمياً

المصدر: دبي - البيان

تتزايد عمليات الإقبال على حلول تنقية الهواء إقليمياً لمواجهة التحديات البيئية.

وأعلنت شركة «بلوإير» المتخصصة في حلول تنقية الهواء، عن توقيع اتفاقية مع شركة «نيكاي» لتكون موزعاً لمنتجاتها في السعودية مما يعزز نطاق تواجد العلامة ويوسع شبكة مبيعاتها في المملكة.وقال سانجيف جاين، الرئيس التنفيذي لشركة نيكاي: «تحتل مدينة الرياض مكانة متقدمة في ترتيب المدن التي نهتم بالعمل فيها، ومن المهم للمقيمين في السعودية استخدام أجهزة تنقية الهواء في منازلهم ومكاتبهم وسياراتهم وحتى المدارس لضمان نقاء الهواء ».

وأضاف: «نشعر بأن المقيمين في المنطقة يستحقون أفضل التقنيات المتاحة لتنقية الهواء، ولهذا وقعنا الاتفاق مع بلوإير التي تعتبر خبيرة في تصميم وتصنيع أفضل أنظمة تنقية الهواء في العالم. اكتسبت بلوإير على مدى سنوات سمعة مرموقة في القطاع بفضل الأداء الرفيع ».

وقالت.ر. غانيش، المدير العام لدى بلوإير في المنطقة «أصبحت أجهزة تنقية الهواء من المستلزمات الأساسية لحياة صحية في السعودية. تؤمن بلوإير بأهمية توفير بيئة صحية للمستهلكين من خلال أجهزتنا المتفوقة لتنقية الهواء، والتي تعمل على إزالة مسببات التحسس كالغبار وشعر الحيوانات الأليفة والمواد الكيميائية من الهواء».