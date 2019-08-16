«بوينج» ترجئ «777 إكس» فائقة المدى

المصدر: سان فرانسيسكو - رويترز

أعلنت شركة «بوينج» الأمريكية لصناعة الطائرات أنها أرجأت تشغيل نسخة فائقة المدى من طائرتها المرتقبة «777 إكس» عريضة البدن، حيث ما زالت تتعامل مع تداعيات أزمة طائرات «737 ماكس»، إضافة إلى مشكلات تتعلق بمحرك الطائرة «777 إكس».

يأتي التأجيل مع دخول منع طائرات «737 ماكس» من التحليق شهره السادس في أغسطس، إضافة إلى مشكلات تتعلق بالمحرك في طائرات «777 إكس» عريضة البدن دفعت الشركة لتأجيل تشغيل أول رحلة من الفئة 777-9 حتى عام 2020.

وسيعرقل إرجاء تشغيل الفئة 777-8، الأبطأ في المبيعات والأطول في مدى الطيران، قدرة بوينج على تسليم طائرة في وقت يتفق مع خطة شركة كانتاس للطيران لتسيير رحلات مدتها 21 ساعة دون توقف بين سيدني ولندن. وكانت شركة الطيران الأسترالية تأمل في أن تتسلم أول طائرة من هذه الفئة عام 2022 وإطلاق أطول رحلة طيران تجاري في العالم بحلول عام 2023.

وقال بول برجمان، المتحدث باسم بوينج في رسالة بالبريد الإلكتروني: «راجعنا جدول برنامجنا للتطوير واحتياجات العملاء الحاليين لطائرات 777إكس وقررنا تعديل الجدول. الشركة لا تزال ملتزمة تجاه الفئة 777-8».