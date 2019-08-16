زيادة مبيعات التجزئة البريطانية بنسبة 0.2 %

المصدر: لندن - رويترز

زادت مبيعات التجزئة البريطانية على نحو غير متوقع في يوليو، بدعم من نمو قوي في الإنفاق عبر الإنترنت خلال ثلاثة أعوام، ما يشير إلى أن المستهلكين يواصلون دعم الاقتصاد قبيل الموعد النهائي لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن أحجام مبيعات التجزئة الشهرية زادت 0.2% مقارنة مع متوسط التوقعات بانخفاضها 0.2%، في استطلاع رأي خبراء اقتصاد أجرته «رويترز» وفي أعقاب زيادة 0.9% في يونيو. وبالمقارنة مع يوليو عام 2018، زادت مبيعات التجزئة 3.3% لتتباطأ عن نمو قوي في يونيو بنسبة 3.8%. وأشار الاستطلاع إلى أن النمو السنوي للمبيعات من المتوقع أن يبلغ 2.6%.

وحتى الآن تخطى المستهلكون على نحو سلس تأثير الانفصال المرتقب عن الاتحاد الأوروبي بفضل التضخم المتواضع ونمو الأجور بأسرع وتيرة في 11 عاماً. ودعم هذا خامس أكبر اقتصاد عالمي في وقت تقلص خلاله العديد من الشركات استثماراتها بفعل تصاعد الضبابية المتصلة بانفصال بريطانيا.

وذكر المكتب الوطني للإحصاءات أن مبيعات التجزئة نمت بنسبة 0.5% في ثلاثة شهور حتى يوليو، وهي أقل زيادة منذ بداية العام الحالي.