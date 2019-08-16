«سي نت»: «آيفون 11» لن يختلف كثيراً عن الطرازات السابقة

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أكد تقرير صدر عن موقع «سي نت» أن هاتف «آيفون 11» الذي تعتزم «أبل» الإعلان عنه في سبتمبر المقبل، لن يختلف كثيراً عن الطرازات السابقة.

وذكر التقرير أن هناك العديد من الشائعات الخاطئة عن موديلات هواتف «آيفون» الجديدة، وأهمها أنه تأجل طرحها حتى 2020، كما تشمل تلك الشائعات أن هاتف «آيفون» الذي يدعم تقنية الجيل الخامس لن يطرح قبل 2020، وكذلك شائعة تقول إن «أبل» ستطرح هاتف آيفون قابل للطيّ بحلول 2021، لكن التقرير أكد أن كل هذا ليس صحيحاً.

وأضاف الموقع أن التقارير التي نشرت مؤخراً أكدت أن هواتف «آيفون» التي ستطرح العام الجاري لن تختلف كثيراً عن التي طرحت العام الماضي، لن تكون نسخة طبق الأصل منها، لكنها مشابهة لها، ويعني ذلك أن «أبل» ستطور قليلاً من آلات التصوير وزيادة سرعة المعالجة واستخدام نظام تشغيل جديد باسم «آي أو إس 13» وبعض التحديثات الشكلية.