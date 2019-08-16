مهرجانات دبي... محفّز التجزئة والسياحة

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يعكس ارتفاع عدد المنشآت المشاركة في فعاليات ومهرجانات دبي على مدار العام النجاحات التي تحققها الإمارة في تفعيل دور هذه الأنشطة ودعم مساهمتها في إنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق تنويع الاقتصاد وحفز العديد من القطاعات الحيوية وخاصة التجزئة والسياحة.
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فعالية خاصة بالتجزئة خلال 2019 تقام على مدار 247 يوماً
50 %
زيادة في عدد فعاليات التجزئة خلال 2019
38 %
نمو عدد الأيام التي تشهد تنظيم حملات ترويجية 2019 مقارنة مع 2018
المشاركون في مفاجآت صيف دبي
موسم 2019
موسم 2018
المتاجر
4000
3100
النمو: 29 %
العلامات التجارية
1050
700
النمو: 50 %
المشاركون في مهرجان التسوق
2019
2018
المتاجر
3500
3000
النمو: 16.6 %
العلامات التجارية
900
750
النمو: 20 %
18 %
نمو زوار دبي الدوليين خلال مهرجان التسوّق بين 2015 و2019
المصدر: مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)