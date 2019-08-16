مهرجانات دبي... محفّز التجزئة والسياحة

المصدر: إعداد- بشار باغ ــ غرافيك: حسام الحوراني

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

يعكس ارتفاع عدد المنشآت المشاركة في فعاليات ومهرجانات دبي على مدار العام النجاحات التي تحققها الإمارة في تفعيل دور هذه الأنشطة ودعم مساهمتها في إنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق تنويع الاقتصاد وحفز العديد من القطاعات الحيوية وخاصة التجزئة والسياحة.

18

فعالية خاصة بالتجزئة خلال 2019 تقام على مدار 247 يوماً

50 %

زيادة في عدد فعاليات التجزئة خلال 2019

38 %

نمو عدد الأيام التي تشهد تنظيم حملات ترويجية 2019 مقارنة مع 2018

المشاركون في مفاجآت صيف دبي

موسم 2019

موسم 2018

المتاجر

4000

3100

النمو: 29 %

العلامات التجارية

1050

700

النمو: 50 %

المشاركون في مهرجان التسوق

2019

2018

المتاجر

3500

3000

النمو: 16.6 %

العلامات التجارية

900

750

النمو: 20 %

18 %

نمو زوار دبي الدوليين خلال مهرجان التسوّق بين 2015 و2019

المصدر: مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)