«كاسبرسكي» تؤسس مركزاً للشفافية الإلكترونية في ماليزيا

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «كاسبرسكي» عن تأسيس مركز للشفافية الإلكترونية في ماليزيا، وهو أول مركز من نوعه في منطقة آسيا المحيط الهادي، وذلك في إطار مساعيها المتواصلة لترسيخ الثقة في قطاع الأمن الإلكتروني.

ويُعدّ مركز الشفافية التابع لـ«كاسبرسكي» في ماليزيا ثالث مركزين مماثلين يقعان في زيوريخ ومدريد، وسيكون منشأة موثوقاً بها لشركاء الشركة والمعنيين من أصحاب المصلحة الحكوميين، للحضور والتحقّق من الشيفرات المصدرية البرمجية الخاصة بحلول «كاسبرسكي». ومن المنتظر أن تعمل المنشأة الجديدة أيضاً مركزاً للإحاطة يتمكن زواره من معرفة المزيد حول ممارسات «كاسبرسكي» المتعلقة بمعالجة البيانات.

وقال يوجين كاسبرسكي الرئيس التنفيذي لكاسبرسكي: «نعتزم من خلال مركزنا الجديد أن نوضح ونؤكّد للعملاء ولجميع الجهات الحكومية صاحبة المصلحة جدارة منتجاتنا بالحصول على ثقتهم الكاملة وقدرتها على ضمان أعلى مستوى من الأمن الإلكتروني».