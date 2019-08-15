«بوينغ» تسلّم أقل عدد شهري من الطائرات منذ نوفمبر 2008

المصدر: نيويورك - وكالات

سلّمت «بوينغ» عدد طائرات خلال يوليو يقل عن أي شهر آخر خلال العقد الماضي، وهو ما يبرز الضغوط التي تواجهها صانعة الطائرات الأمريكية مع استمرار وقف استخدام طائرتها «737 ماكس».

وبلغت تسليمات الشركة التي يقع مقرها في شيكاغو 19 طائرة خلال يوليو، وهو أقل عدد شهري منذ نوفمبر 2008 خلال الأزمة المالية العالمية.

وخلال العام الحالي وحتى يوليو، بلغ إجمالي تسليمات «بوينغ» 258 طائرة، مقارنة مع 417 طائرة في نفس الفترة من العام السابق، وهو الرقم الأدنى خلال تلك الفترة الزمنية منذ عام 2007. أما عن منافستها الأوروبية «إيرباص» فشحنت 458 طائرة خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، مما يعدها لتجاوز «بوينغ» كأكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم.