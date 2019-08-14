تزايد البطالة في بريطانيا رغم نشاط التوظيف

المصدر: لندن - رويترز

أضافت سوق العمل البريطانية 115 ألف فرصة عمل في الربع الثاني من العام مما رفع مستوى التوظيف إلى معدل قياسي بلغ 32.811 مليوناً لكن معدل البطالة ارتفع أيضاً إلى 3.9% مقارنة مع توقعات باستقراره عند 3.8%. وتعززت قوة سوق العمل في بريطانيا على نحو غير متوقع خلال الربع الثاني في تناقض حاد مع بيانات الأسبوع الماضي أظهرت انكماشاً اقتصادياً خلال الفترة نفسها مع استعداد البلاد للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت بيانات رسمية أن النمو الإجمالي للأجور، بما في ذلك العلاوات، زاد بمعدل سنوي 3.7% في الشهور الثلاثة المنتهية في يونيو وهو أعلى مستوى منذ يونيو عام 2008 وارتفاعاً من 3.5% في مايو.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إنه باستبعاد العلاوات ارتفع نمو الأجور إلى 3.9%.

وترجع قوة بيانات الأجور جزئياً إلى التوقيت غير المعتاد للزيادات السنوية في الأجور لعمال الصحة العامة عام 2018 عندما جرى إرجاء زيادة أكبر من المعتاد حتى يوليو.