تراجع الطلب على الآلات باليابان

المصدر: طوكيو - د ب أ

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس استمرار تراجع الطلب على الآلات في اليابان خلال يوليو الماضي، رغم تباطؤ وتيرة التراجع مقارنة بالشهر السابق.

وبحسب بيانات اتحاد منتجي معدات البناء في اليابان تراجع الطلب على الآلات خلال الشهر الماضي بنسبة 33% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد تراجعه 37.9% سنوياً خلال يونيو الماضي.

ويتراجع الطلب على الآلات في اليابان بشكل مطرد منذ سبتمبر 2018.

وأشارت بيانات الاتحاد إلى تراجع الطلب المحلي 38.9% سنوياً خلال الشهر الماضي في حين تراجع الطلب الخارجي 25.2% سنوياً في الوقت نفسه زاد الطلب خلال يوليو الماضي 2.4% مقارنة بالشهر السابق.