تراجع أرباح شركة توي للسياحة خلال الربع الثالث

تراجعت أرباح توي، أكبر شركة سياحية في العالم، خلال الربع الثالث ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حظر تحليق طائرة بوينغ 737 ماكس.

وقالت الشركة أمس إن إيراداتها تراجعت 85% خلال الربع الممتد من أبريل إلى يونيو الماضيين إلى 22 مليون يورو مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

وبجانب المشكلات التي وقعت بسبب حظر تحليق طائرات 737 ماكس قام العملاء بحجوز أقل لقضاء عطلاتهم الصيفية مقارنة بالعام الماضي.

وتراجعت الإيرادات التشغيلية للشركة قبل حساب الضرائب والفوائد 46% إلى 101 مليون يورو خلال الربع الثالث. ويشار إلى أن الشركة لديها 15 طائرة من طراز 737 ماكس ضمن أسطولها وكان من المقرر أن تتلقى 8 طائرات أخرى هذا الصيف وبعد سلسلة من الحوادث التي كانت الطائرة طرفاً فيها اضطرت توي لاستثمار مبالغ كبيرة من أجل استبدال الطائرات. فرانكفورت - د ب أ