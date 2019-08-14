ارتفاع عدد الركاب بمطار فرانكفورت

المصدر: برلين - د ب أ

أعلنت «فرابورت» الألمانية لإدارة المطارات والمالكة لمطار فرانكفورت أمس زيادة عدد الركاب في المطار الألماني خلال يوليو إلى أكثر من 6.9 ملايين راكب بزيادة 0.8% عن الشهر نفسه من 2018.وزادت حركة الطائرات في المطار خلال الشهر الماضي 1% سنوياً إلى 47125 رحلة وزاد حجم أعمال الشحن الجوي في المطار خلال الشهر الماضي سواءً لخدمات الشحن أو البريد الجوي 1.5% سنوياً إلى 178652 طناً.

وأشارت شركة «فرابورت» إلى زيادة عدد الركاب في مطار ليوبليانا في سلوفينيا والذي تديره الشركة الألمانية 4.2% الشهر الماضي إلى 207292 راكباً، في حين تراجع عدد الركاب في مطاري فورتاليزا وبورتو أليجري في البرازيل 9.9% إلى 1.3مليون راكب.