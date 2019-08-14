ارتفاع مؤشر المستهلكين في امريكا 0.3%

المصدر: واشنطن - رويترز

ازدادت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بصفة عامة في يوليو. وقالت وزارة العمل الأمريكية، أمس، إن مؤشرها لأسعار المستهلكين ازداد 0.3 % الشهر الماضي مدعوماً بزيادات لتكلفة منتجات الطاقة ومجموعة سلع أخرى. وازداد المؤشر 0.1 % لشهرين متعاقبين.

وفي الاثني عشر شهراً حتى يوليو ازداد مؤشر أسعار المستهلكين 1.8 % بعد ارتفاعه 1.6% في يونيو. وباستبعاد المكونات المتقلبة من الطاقة والغذاء ازداد المؤشر 0.3 % بعدما ارتفع بنفس النسبة في يونيو.

وتعزز ما يُطلق عليه مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بدعم من زيادات في المنسوجات وتذاكر الطيران والرعاية الصحية.

وفي اثني عشر شهراً حتى يوليو ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 2.2 % بعدما صعد 2.1 % في يونيو. وازداد المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي 1.6 % على أساس سنوي في يونيو.