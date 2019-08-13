بريطانيون يخزّنون بضائع بـ 4 مليارات استرليني تحسّباً لـ«بريكست» غير منظم

المصدر: لندن- د ب أ

أكدت دراسة أن البريطانيين كدسوا بضائع في منازلهم، بقيمة تصل إلى نحو أربعة مليارات جنيه استرليني، خوفاً من «البريكست»، وخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، بشكل غير منظم.

وحسب الدراسة التي أجرتها شركة «بريميوم كريدت» للخدمات المالية، فإن واحداً تقريباً من بين كل خمسة بريطانيين بدأ في تكديس مخزونه من السلع الغذائية والمشروبات والأدوية. وشملت الدراسة 1052 مستهلكاً، يعملون في وظيفة ثابتة.

وقال معدو الدراسة: إن التكديس تركز بالدرجة الأولى على السلع الغذائية، حيث بلغت نسبة مخزني السلع بين البريطانيين 74%، يليهم مخزنو الأدوية (50% من البريطانيين)، ثم المشروبات (46%).

يتوقع الكثير من الخبراء حدوث أزمات مؤقتة في توفير السلع الأساسية في بريطانيا في حالة الخروج بلا اتفاق، وذلك بسبب طول فترة انتظار الشاحنات التي تحمل هذه السلع، عند الحدود بسبب التفتيش الجمركي.

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، الخروج ببلاده في الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل، «وليكن ما يكون»، حسب تعبيره، مهدداً بالخروج من دون اتفاق في حالة عدم استجابة بروكسل لمطالبته بتعديل اتفاقية الخروج، التي توصلت إليها سلفته في المنصب، تيريزا ماي، مع الاتحاد الأوروبي.

وبذلك يتزايد خطر خروج بريطانيا بدون اتفاق، الأمر الذي من شأنه أن يلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد البريطاني وغيره من مجالات الحياة هناك.

كما تخشى الكثير من الشركات التعرض لأزمات توريد، حيث أعلنت سلسلة شركات دومينو البريطانية للبيتزا، الأسبوع الماضي، عزمها زيادة مخزونها من المكونات التي تحتاجها في صناعة منتجاتها، حيث تحصل الشركة على نحو ثلث هذه المكونات من الخارج، ومن بينها الصلصة والأناناس.