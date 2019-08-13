دعوة لتقنين السكوترالكهربائي

المصدر: باريس- د ب أ

دعت رابطة فرنسية تمثل الأشخاص الذين تضرروا من حوادث على صلة بالـ«سكوتر الكهربائي» إلى حملة إجراءات صارمة بشأن هذه الأجهزة، التي تسببت في ثلاث وفيات في فرنسا العام الجاري.وقال أرنو كيلبسا من رابطة «أباكاوفي» لمحطة «أر إم سي»، إنه يجب إلزام سائقي الـ«سكوتر الكهربائي» بوضع لوحات معدنية حتى يتسنى تعقب مستخدميه الذين يخرقون القانون أو المتورطين في حوادث.

وأعلنت سلطات باريس بالفعل قواعد جديدة لتسيير الـ«سكوتر الكهربائي» بما في ذلك حظر سيرها على ممرات المشاة. ومن المعتزم أيضاً إدخال تغييرات مماثلة على المستوى الوطني.

ويمكن أيضاً تغريم قائدي هذه الأجهزة في العاصمة 135 يورو (151 دولاراً) لاستخدام ممر المشاة و35 يورو لعرقلة ممر المشاة بأجهزة مركونة.