بريطانيا تخطّط لإطلاق عملة تذكارية توثّق «بريكست»

المصدر: لندن ـ د ب أ

أفادت صحيفة «صنداي تليجراف» بأن وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد يخطط لإطلاق عملة معدنية للتداول لتوثيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «البريكست».وكان من المفترض أن يتم إصدار عملة بقيمة 50 بنساً بكميات محدودة لهواة جمع العملات في التاريخ الأولي الذي كان مقرراً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس.

إلا أن الخروج تأجل عدة مرات بسبب رفض البرلمان للاتفاق الذي كانت الحكومة توصلت إليه مع الاتحاد لتنظيم عملية الخروج.

وذكر التقرير أن جاويد يريد سك ملايين العملات المعدنية، التي سيُكتب عليها «السلام، والازدهار، والصداقة مع جميع الدول» ليبدأ تداولها في 31 أكتوبر، وهو التاريخ المحدد حالياً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.