«فيرساتشي» يعتذر للصين بسبب هونغ كونغ وماكاو

المصدر: بكين-وكالات

قدم بيت الأزياء «فيرساتشي» اعتذاره للصين عن بيعه قمصاناً قيل إنها لم تتضمن أسماء لمدن في البلاد، بعد أن قالت ممثلة صينية إنه يشتبه في أن الملابس تضر بالسلامة الإقليمية للبلاد.ولم يحدد «فيرساتشي» القميص، لكن وسائل إعلام صينية قالت إن القمصان لم يدرج عليها هونغ كونغ وماكاو كأجزاء من الصين. يشار إلى أن المستعمرتين الأوروبيتين السابقتين عادتا إلى سيادة الصين في أواخر التسعينيات.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن الاستوديو التابع للممثلة يانغ مي، إنها أرسلت إشعاراً بالتوقف عن التعاون مع«فيرساتشي».

وأوضح بيت الأزياء الفاخرة، أنه تمت إزالة القمصان من جميع قنوات البيع وجاري التخلص منها.