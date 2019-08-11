«كينغستون» تطرح ذاكرات تخزين بتقنيات جديدة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «كينغستون تكنولوجي أوروبا» المتخصصة في تصنيع منتجات الذاكرات الإلكترونية والحلول التقنية، عن توافر ذاكرات تخزين «DDR4 Server Premier» ذات التقنية الجديدة العالية والمخصصة لمعالجات الخوادم بسرعة 3200 مليون عملية نقل في الثانية وبسعات مختلفة تتراوح بين 8 و16 و32 غيغابايت.

وتحتل «كينغستون» مكانة متصدّرة على مدى أكثر من 30 عاماً كعلامة تجارية رائدة وموثوقة لمنتجات الذاكرات المصممة خصيصاً لتمكين العملاء من تشغيل مراكز البيانات الخاصة بهم. وتتميز منتجات ذاكراتها الجديدة بقائمة تصنيفية مُغلقة للمواد، وذلك لضمان اتساق وسم ومراجعة ذاكرات الوصول العشوائي الديناميكية، والتوافق مع الاختبارات الصارمة والديناميكية للكفاءة والموثوقية، والتي تضمن تلافي الأعطال وحالات التلف والإخفاق المبكرة في المصنع قبل شحن المُنتجات إلى الأسواق.