دبي مدينة الترفيه العائلي

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكد تقرير عالمي أن دبي تعتبر مدينة الترفيه العائلي، حيث أنها تزخر بعدد لا يحصى من وسائل الترفيه للعائلات والتي يمكن التنعم بها. وأورد موقع «ALuxury Travel Blog» الذي نشر التقرير، بعضاً من أهم الأماكن الأكثر جذباً في دبي. وكانت البداية من التوجه إلى قمة برج خليفة الذي يقف شامخاً على ارتفاع 829 مترًا، وهو أطول مبنى في العالم ويبدو منظره مبهراً حقاً من علو 160 طابقاً.

وتطرق التقرير إلى حديقة أكوافنتشر المائية التي تقع على طرف جزيرة النخلة، وتعتبر واحدة من أفضل الحدائق المائية في الشرق الأوسط وأوروبا. ويمكن القيام بأجمل رحلة مائية في المنزلقات الضخمة التي تمر عبر بحيرات مليئة بأسماك القرش والراي والسفينة الدوارة، ومغامرة أمواج النهر السريع الهائج التي لا تنتهي.

ولعشاق لعبة الغولف هناك نادي المرابع العربية للغولف الذي يقع في وسط منطقة المرابع العربية الجميلة، على مساحة 247 فدانًا، ومن المؤكد أن هذا المسار المذهل سيتحدى أي لاعب غولف من المبتدئين إلى تايجر وودز، بممراته العشبية المخضرة إلى جانب التضاريس الطبيعية الوعرة.

وفي سكاي دبي، الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، يمكن الانغماس في كل شيء في منحدر التزلج الداخلي هذا. من التزلج على الجليد إلى التزلج على الجليد إلى التزحلق بألواح الثلج.

ولا بد من القيام بمغامرة صغيرة من أعلى ظهر الجمل وتجربة كيف كان الناس يسافرون منذ مئات السنين. يمكن القيام بتجربة رحلة قصيرة أو أخرى أطول قليلاً، حيث يمكنك أيضًا تناول وجبة بدوية تقليدية تحت النجوم.