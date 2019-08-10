الصناعة.. دور فاعل في تنويع اقتصاد دبي

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تشكّل الصناعة أحد القطاعات الرئيسية الداعمة لاقتصاد دبي وتساهم بشكل فعال في التنوع الاقتصادي بدعم من الاهتمام الحكومي والمقومات المتكاملة التي تتمتع بها الإمارة، وتشكل البيانات التالية خارطة للشركات العاملة في القطاع في 2018.
78.8 %
نمو عدد الشركات العاملة في قطاع الصناعة من 2006 حتى 2018
4334
المنشآت الصناعية في دبي حتى نهاية 2018
المستثمرون الصناعيون
الرجال
النساء
العدد
4067
633
الجنسيات
تأتي الهند في مقدمة أبرز الجنسيات العاملة في قطاع الصناعة وتلتها باكستان ثم بريطانيا، الأردن، لبنان، مصر، السعودية، كندا، أمريكا، والكويت.
314
الشركات الصناعية العاملة في «القوز الصناعية الرابعة» لتحتل بها الصدارة بين مناطق الإمارة
311
الشركات الصناعية التي تتخذ من «مجمع دبي للاستثمار 1» مقراً لها
توزيع الشركات الصناعية حسب الموقع
بر دبي
ديرة
حتا
العدد
3103
1213
18
النسبة من الإجمالي
71.6 %
28 %
0.4 %
108805
إجمالي العاملين في القطاع
المصدر: اقتصادية دبي، مؤسسة دبي لتنمية الصادرات