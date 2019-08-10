الصناعة.. دور فاعل في تنويع اقتصاد دبي

المصدر: إعداد - بشار باغ ــ غرافيك: حسام الحوراني

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تشكّل الصناعة أحد القطاعات الرئيسية الداعمة لاقتصاد دبي وتساهم بشكل فعال في التنوع الاقتصادي بدعم من الاهتمام الحكومي والمقومات المتكاملة التي تتمتع بها الإمارة، وتشكل البيانات التالية خارطة للشركات العاملة في القطاع في 2018.

78.8 %

نمو عدد الشركات العاملة في قطاع الصناعة من 2006 حتى 2018

4334

المنشآت الصناعية في دبي حتى نهاية 2018

المستثمرون الصناعيون

الرجال

النساء

العدد

4067

633

الجنسيات

تأتي الهند في مقدمة أبرز الجنسيات العاملة في قطاع الصناعة وتلتها باكستان ثم بريطانيا، الأردن، لبنان، مصر، السعودية، كندا، أمريكا، والكويت.

314

الشركات الصناعية العاملة في «القوز الصناعية الرابعة» لتحتل بها الصدارة بين مناطق الإمارة

311

الشركات الصناعية التي تتخذ من «مجمع دبي للاستثمار 1» مقراً لها

توزيع الشركات الصناعية حسب الموقع

بر دبي

ديرة

حتا

العدد

3103

1213

18

النسبة من الإجمالي

71.6 %

28 %

0.4 %

108805

إجمالي العاملين في القطاع

المصدر: اقتصادية دبي، مؤسسة دبي لتنمية الصادرات