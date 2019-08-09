ازدهار قطاع السياحة في ألمانيا بنسبة 3.8 %

المصدر: فيسبادن - د ب أ

كشف المكتب الاتحادي للإحصاء عن استمرار ازدهار قطاع السياحة في ألمانيا. وأعلن المكتب زيادة عدد ليالي المبيت خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 3.8%، مقارنة بما كانت عليه في الفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي.

وأوضح المكتب أنه بينما زاد عدد ليالي المبيت لنزلاء من خارج ألمانيا بنسبة 3%، شهد عدد ليالي المبيت لنزلاء محليين من ألمانيا زيادة بنسبة 4%.

وسجل قطاع السياحة في ألمانيا زيادة بنسبة 9.7% خلال يونيو الماضي؛ حيث جاءت عطلة عيد العنصرة المفضلة لدى السائحين هذا العام في شهر يونيو، فيما كانت توافق شهر مايو في العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع السياحة بألمانيا حقق رقماً قياسياً للمرة التاسعة على التوالي في عام 2018. ويتوقع اتحاد الفنادق والمطاعم الألماني زيادة عدد ليالي المبيت هذا العام بنسبة تتراوح بين 1 و1.5%.