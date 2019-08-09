مركز دبي التجاري العالمي... محفّز اقتصادي حيوي

المصدر: إعداد – بشار باغ ـــ غرافيك: حسام الحوراني

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ولّدت محفظة الأعمال والأنشطة الناتجة عن الفعاليات التي يستضيفها وينظمها مركز دبي التجاري العالمي خلال 2018 عائدات مرتفعة في القطاعات المرتبطة بالفعاليات، مع استمرار المركز في العمل كمحفّز اقتصادي للإمارة.

23

مليار درهم العوائد التي حققتها فعاليات المركز خلال 2018

13.1

ملياراً مبالغ رفدت الاقتصاد كقيمة تراكمية محتجزة من عوائد المركز 2018

97

عدد المعارض والفعاليات التجارية والمؤتمرات الكبرى 2018

4.4

دراهم يولدها كل درهم يتم إنفاقه في الفعاليات كمبيعات في القطاعات الاقتصادية وفي اقتصاد دبي

16.3

مليار درهم ناتج اقتصادي مباشر حققه قطاع الفعاليات في دبي 2018 بنمو 2%

41 %

نسبة المشاركين من خارج الدولة في الفعاليات الكبرى

700 %

الزيادة في إنفاق المشاركين من خارج الدولة مقارنةً بالمشاركين من داخل الدولة (7,375 درهماً مقابل 1,099 درهماً)

87861

الوظائف التي دعمتها الفعاليات لمركز دبي التجاري العالمي العام الماضي

المصدر: مركز دبي التجاري العالمي