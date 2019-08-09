«هاير رايت»: مرشحين يحرفون معلومات في التوظيف

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «هاير رايت» المتخصصة في تقديم خدمات التحقق من معلومات التوظيف الأساسية على مستوى العالم، أن 83% من متخصصي الموارد البشرية شملهم استقصاء قامت به الشركة اكتشفوا مرشحين قاموا بتحريف المعلومات أثناء عملية التوظيف.

وذكرت الشركة أن التناقضات الأكثر شيوعاً التي تم اكتشافها في السيرة الذاتية تتعلق بسجل الوظيفة السابقة وأوراق اعتماد التعليم، وما يثير القلق أن 37% من المستجيبين أبلغوا أيضاً عن وجود تناقضات في السجل الجنائي للمرشحين. وقد يفسر ذلك سبب إفادة التقرير بأن 13% من الشركات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تقوم بإجراء عمليات تحقق من السجلات الجنائية خلال العام الحالي.

وقال بيتر كليفرتون، المدير العام لشركة «هاير رايت» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «يتغير عالم العمل بطرق عدة. أتاح الارتفاع في نسبة عقود العمل المؤقت والعمل التعاقدي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الفرصة أمام الشركات والموظفين للعمل بشكل أكثر مرونة».