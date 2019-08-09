بدء الطلب المسبق على «نوت 10» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «سامسونج الخليج للإلكترونيات»، عن إطلاق عملية الطلب المسبق على هاتف «جالاكسي نوت 10» اعتباراً من 8 أغسطس إلى 23 أغسطس عبر جميع متاجرها في الإمارات، إضافة إلى متاجر التجزئة الرئيسة.

وسيكون العملاء الذين يطلبون الجهاز مسبقاً أول من يختبر الميزات الجديدة في قلم S-Pen المعاد تصميمه، إضافة إلى شاشة العرض المذهلة والممتدة من الحافة إلى الحافة فضلاً عن واجهة الاستخدام السلسة والكاميرا المتطورة ذات الخصائص الاحترافية في التصوير وغيرها من الميزات المبتكرة الأخرى التي أدخلتها «سامسونج» على جهازها الجديد للمرة الأولى.

وسيحصل العملاء الذين يطلبون الهاتف بشكل مسبق من المتاجر على سماعات Galaxy Buds، بينما سيحصل العملاء الذين يطلبون الهاتف عبر الموقع الإلكتروني على نفس السماعات إضافة إلى برنامج +Samsung Care لتغطية الأعطال إضافة إلى خصم بقيمة 50٪ على الملحقات. ونظراً لأن الكمية محدودة، سيتم تلبية الطلبات المسبقة على الهاتف وفق مبدأ «من يأتي أولاً تتم خدمته أولاً».

وقال طارق صباغ، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والأجهزة المتنقلة في الشركة: «ألهمت هواتف جالاكسي نوت على مدار السنوات الماضية ملايين المستخدمين في جميع أنحاء العالم ومكنتهم من إرضاء شغفهم في جميع جوانب حياتهم ليكونوا أكثر إنتاجية ويطلقوا العنان لقدراتهم وأفكارهم الإبداعية.

ويسعدنا في سامسونج أن نعلن لمحبي هواتف هذه السلسلة عن هاتفنا الجديد نوت 10 والذي يمثّل جيلاً جديداً من القوة، حيث تم تصميمه بدقة وعناية فائقة ليتناسب مع متطلبات المستخدمين وأهدافهم المتعددة لتحويل أفكارهم المبدعة إلى واقع ملموس من خلال الأداء القوي والتصميم المذهل».

ويتيح الهاتف للمستخدمين الاستفادة من الأدوات المتقدمة لالتقاط صور وتسجيل فيديوهات مذهلة ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.