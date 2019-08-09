«الاتحاد للطيران» تنصح بإتمام إجراءات السفر مبكراً

المصدر: أبوظبي - البيان

نصحت «الاتحاد للطيران» عملاءها المسافرين على متن ناقلاتها بالوصول إلى مطار أبوظبي الدولي قبل المغادرة بثلاث ساعات على الأقل لإتمام إجراءات السفر مبكراً، لتجنب التأخر، خاصة وأن العطلة الرسمية لعيد الأضحى المبارك سوف تبدأ اعتباراً من يوم السبت المقبل وحتى يوم 13 أغسطس الجاري، مما يتوقع معه إقبال عدد كبير من المسافرين على قضاء العطلة خارج الدولة، وهو ما يعني أن يشهد مطار أبوظبي الدولي نشاطاً كبيراً خلال هذه الفترة

وقالت الشركة في بيان: «تتوفر إمكانية إتمام إجراءات السفر مبكراً في مبنى المدينة لإتمام إجراءات السفر في أبوظبي، في منطقة النادي السياحي. وفي كل صباح في مبنى المسافرين رقم 3 بالمطار، سوف توفر الشركة منطقة مخصصة لإتمام إجراءات السفر للعائلات وذلك للضيوف المسافرين مع أطفال أو رضع وذلك حتى 11 أغسطس».

وأضافت أن مكاتب إتمام إجراءات السفر سوف تفتح لضيوف الدرجة السياحية للرحلات غير المتجهة إلى الولايات المتحدة قبل ثلاث ساعات من موعد المغادرة ويتم إغلاقها قبل ساعة من موعد المغادرة.

وقالت إنه على الضيوف المسافرين إلى وجهات في الولايات المتحدة إتمام إجراءات السفر قبل ساعتين من موعد المغادرة والذهاب إلى مركز التخليص المسبق التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قبل 90 دقيقة على الأقل من موعد المغادرة.

ونبهت إلى أنه سيتم إغلاق الصعود إلى الطائرة لجميع رحلات الاتحاد للطيران قبل 20 دقيقة من موعد المغادرة للضيوف في جميع الدرجات.