«الاتحاد» تشغّل «787 دريملاينر» إلى جاكرتا وماليه

المصدر: أبوظبي - البيان

تبدأ الاتحاد للطيران من أكتوبر تشغيل طائرات بوينغ 787 دريملاينر على رحلاتها اليومية بين أبوظبي وجاكرتا على مدار السنة كما ستقوم بترقية رحلتها الصباحية إلى ماليه في المالديف على أساس موسمي.وستشغّل الشركة رحلتيها إلى العاصمة الإندونيسية على مدار السنة على متن طائرات بوينغ 787-9 المرتبة بنظام الدرجتين.

وابتداءً من 27 أكتوبر ستنتقل الرحلات الليلية إلى استخدام طائرات دريملاينر لتليها الرحلات الصباحية في 14 ديسمبر. وستستخدم الشركة طائرة الجيل الجديد لرحلتها الصباحية بين أبوظبي وماليه بين 27 أكتوبر 2019 و30 أبريل 2020 لتكمّل بها رحلتها الليلية.

وتعتبر الاتحاد للطيران من أكبر الشركات المشغّلة لطائرات بوينغ 787 وهي تعدّل جدول رحلاتها إلى هاتين الوجهتين لملاقاة الطلب على الرحلات من نقطة إلى نقطة من وإلى أبوظبي.