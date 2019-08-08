شراكة لإثراء أجندة فعاليات جزيرة ياس واستقطاب الزوار

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وشركة ميرال، المطور الرائد للوجهات في أبوظبي، اتفاقية شراكة للعامين المقبلين لإثراء أجندة فعاليات جزيرة ياس، بهدف تحقيق مردود اقتصادي تصل قيمته إلى 86 مليون درهم خلال العامين المقبلين وتسجيل 17 ألف ليلة إقامة فندقية إضافية في أبوظبي.

وخصصت الدائرة ميزانية قيمتها 600 مليون درهم من برنامج المسرعات التنموية «غداً 21» إلى برنامج «فرص أبوظبي»، سعياً إلى تعزيز الإمارة على خارطة السياحة العالمية من خلال تطوير الفعاليات القائمة واستقطاب منظمي الفعاليات العالميين وشركات الترفيه لإطلاق فعاليات مبتكرة ونوعية.

وانسجاماً مع برنامج «غداً 21» تقوم الدائرة وميرال بتنفيذ أجندة فعاليات سنوية في جزيرة ياس سعياً للارتقاء بالقطاع السياحي الذي يعتبر أحد أبرز قطاعات النمو في أبوظبي.

وقال سيف سعيد غباش، وكيل الدائرة: «نهدف إلى تعزيز وتطوير مجموعة من الفعاليات في جزيرة ياس، والتي بدورها ستسهم في رفع الوعي السياحي بما تقدمه هذه الوجهة الاستثنائية، واستقطاب المزيد من الزوار الدوليين والمحليين إلى الإمارة ومن شأن الاتفاقية أيضاً دفع عجلة النمو والتطور الاقتصادي والثقافي لأبوظبي، والتأثير الإيجابي على قطاع الضيافة».