«أوبو» تتجاوز «آبل»

المصدر: نيويورك - وكالات

انخفض ترتيب الأمريكية «آبل» إلى المركز الرابع بين كبرى شركات صناعة الجوالات في العالم خلال الربع الثاني من 2019، مع تراجع مبيعات جوالات «آيفون» وفقاً لقائمة «آي إتش إس» إذ بلغت شحنات «آبل» 35.5 مليون آيفون خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو لتبلغ حصتها من السوق الجوالات الذكية 11% بينما شحنت العلامة التجارية الصينية «أوبو» 36.2 مليون جوال.

وجاء ذلك مع تراجع مبيعات «آيفون» بوتيرة قياسية في الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو 2019، وواصلت انخفاضها في الربع السنوي التالي، إذ انخفضت 11.8% إلى 26 مليار دولار.

وتصدرت القائمة الكورية الجنوبية «سامسونغ» التي شحنت 75.1 مليون وحدة بحصة سوقية 23%، بعدها في المركز الثاني جاءت الصينية «هواوي»، رغم الضغوط التي تواجهها في أمريكا بشحنات بلغت 58.7 مليون جوال وحصة سوقية 18%.