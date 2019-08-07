فوز مجموعتين و4 مسافرين بسحب «مليونير سوق دبي الحرة»

المصدر: دبي - البيان

تم الإعلان عن فوز مجموعتين من الزملاء إلى جانب 4 فائزين في السيارات الفاخرة في «قرعة سوق دبي الحرة الألفية مليونير وأرقى مفاجأة» أمس في قاعة الكونكورس A بمطار دبي.

أصبح أحد الفائزين نيراج هاري، وهو هندي يبلغ من العمر 29 عاماً ومقره في دبي، مليونيراً عندما تم سحب التذكرة رقم 2711 التي اشتراها عبر الإنترنت في سلسلة مليونير ميلينيوم 306. كمقيم في دبي لمدة 4 سنوات وكمشارك منتظم بالنسبة للسوق الحرة في دبي، يعمل هاري في شركة لوجستيات في جبل علي ويقسم تكلفة التذاكر مع زملائه العشرة الآخرين.

وحامل التذاكر المحظوظ الذي سيتقاسم جائزة المليون دولار مع زملائه هو بانتوال أنو سودهاكار، وهو هندي يبلغ من العمر 47 عاماً ومقره في رأس الخيمة، فاز في السلسلة 307، مع تذكرة رقم 2686 والتي اشتراها عبر الإنترنت. يعمل في سودهاكار كمدير في شركة خاصةوهو مشارك منتظم في الحملة الترويجية التي تبلغ قيمتها مليون دولار. شارك تكلفة التذاكر مع 42 من أعضاء فريقه.

وبعد سحوبات الألفية مليونير، تم الإعلان عن 4 فائزين آخرين في عرض السوق الحرة لأفضل مفاجأة في دبي.

فاز ميشيل ويبر، وهو فرنسي مقيم في نويي سور سين، بسيارة أودي. وكان غير قابل للتواصل في هذا الوقت وبالتأكيد سيتفاجأ لسماع فوزه.

فاز خورشيد أحمد، وهو باكستاني من لاهور، بجائزة سيارة أخرى من طراز بي أم دبليو. ومن خلال تواصلنا مع زوجته، قالت إن أحمد كان يسافر من كندا إلى المملكة المتحدة في ذلك الوقت، وبالتالي لم يسمع الخبر إلا عند وصوله. ولكن، من المؤكد أنه سيدهش ويسعد أن يعرف أنه فاز.

وفاز فريد فايدهي، وهو بريطاني يبلغ من العمر 57 عاماً في دبي، بدراجة نارية من طراز بي أم دبليو . فايدهي الذي يقضي حالياً عطلته في ملقة، اسبانيا مسرور لسماع أنه فاز أخيراً بعد المشاركة في الحملة الترويجية لمدة 10 سنوات حتى الآن.

كما فاز ديفيد كنجن، وهو بلجيكي بالدراجة النارية للمرة الثانية، على دراجة نارية من طراز بي أم دبليو أيضاً.