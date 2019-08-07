دبي أفضل وجهة اجتماعات في منطقة الشرق الأوسط

المصدر: دبي-وائل الخطيب

كشفت Cvent المتخصصة في مجال الاجتماعات والفعاليات ومزود تقنية إدارة الضيافة، النقاب عن قائمة أفضل وجهات الاجتماعات في الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2019، مؤكدة احتفاظ دبي بالمرتبة الأولى في المنطقة.

وقال تقرير حديث نشرته مجلة«ترافيل أند تورزم نيوز ميدل إيست»: «قبل عقد من الزمن، لم تكن دبي كما هي اليوم.

ونقلت عن بهارت مالهوترا، كبير مفوضي المبيعات في شركة كلاود للضيافة قوله، إن الأشخاص الذين كانوا تاريخياً يعقدون اجتماعاتهم، في تركيا وأوروبا، لم يكن لديهم خيارات كبيرة مثلما هي عليه اليوم، حيث أصبحت دبي خياراً أساسياً، وينظر مخططو الاجتماعات إلى دبي كتجربة مختلفة، وثقافة متنوعة، ومركز طيران رائع، وبنية تحتية رائعة، وتسعير مثال.

وقالت شركة Cvent التي افتتحت مكتبها في دبي العام الماضي، إلى جانب فروعها في سنغافورة وأستراليا وفرانكفورت، إن دبي تستحوذ على طلبات العروض التي كانت تذهب إلى الأسواق المجاورة الأكثر نضجاً، حيث سجل مكتب دبي للفعاليات، نتائج استثنائية خلال النصف الأول من عام 2019، حيث حصل على 118 فوزًا ناجحًا للعروض للفعاليات التي ستستضيفها دبي خلال السنوات المقبلة.

وأضافت:» العمل جار لإنشاء مركز دبي للمعارض، الذي سيتم إقامته في موقع إكسبو دبي 2020، وسيصبح مكانًا رئيسيًا جديدًا للمناسبات، وستكون المنشأة التي تبلغ مساحتها 45000 متر مربع منصة فريدة للمخططين، مما يسمح لهم باستضافة الفعاليات خلال المعرض، ويتيح للمندوبين الوصول إلى منصة عالمية لمدة ستة أشهر لأكبر اجتماع عقول في العالم، مع كونه أيضًا موقعاً هاماً بعد انتهاء المعرض كجزء من إرثه.