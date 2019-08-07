الحرب التجارية تضرب «كيوكا»

المصدر: أوجسبورج (ألمانيا) - د ب أ

تعتزم شركة «كيوكا» للروبوتات مواجهة مشكلاتها ببرنامج تقشفي أطلقته مطلع هذا العام، يتضمن شطب 350 موظفاً في مقر الشركة بأوجسبورج.وأثرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بوضوح على أداء الشركة الألمانية الرائدة في صناعة الروبوتات، حيث أعلنت في مقرها بمدينة أوجسبورج الألمانية أن أرباحها تراجعت بمقدار النصف إلى نحو 20 مليون يورو في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة عام 2018.

وبحسب البيانات، تراجعت الطلبات الجديدة من مارس حتى يونيو هذا العام 5% لتبلغ قيمتها 914 مليون يورو. وكانت نسبة التراجع الأكبر في الصين، حيث تراجعت الطلبات الجديدة من هناك بمقدار النصف. تجدر الإشارة إلى أن مجموعة «ميديا» الصينية تستحوذ على غالبية أسهم شركة كيوكا. وانخفضت إيرادات المجموعة 6% إلى 802 مليون يورو.