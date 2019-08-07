هامبورغ تثير شغف زوارها من الخليج

أصبحت هامبورغ التي تعد ثاني أكبر المدن الألمانية، واحدة من وجهات السفر المفضلة لدى المسافرين الخليجيين، نظراً للمقومات السياحية الهائلة التي تمتلكها والخدمات الراقية التي تقدمها، وتشمل المواقع المذهلة على الواجهة البحرية والتي تعد من أبرز معالم المدينة، إضافة إلى مراكز التسوق العصرية، والفنادق الفاخرة، والمطاعم الراقية الحاصلة على نجمة ميشلان الشهيرة.

وتُصنف المدينة «الهانزية» الساحرة ضمن أفضل عشر وجهات سياحية في أوروبا وتواصل استقطابها للمزيد من الزوار القادمين من دول التعاون والذين سجلوا 15,717 ليلة فندقية بين يناير وأبريل بزيادة 3.4% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

ولا تتميز هامبورغ بكونها واحدة من أكثر المدن خضرةً في ألمانيا فحسب، بل تشتهر بواجهتها البحرية التي تضم العديد من مناطق الجذب السياحي، والتي تمنح المدينة طابعاً بحرياً رائعاً ومناخاً لطيفاً يميل إلى البرودة خلال أشهر الصيف.