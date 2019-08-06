دبي تسجل رقما قياسيا جديدا بأكبر مطعم نباتي في العالم

المصدر: دبي - وائل الخطيب

بأسلوب دبي الحقيقي، يعّرف أحدث مطعم نباتي في المدينة، Veganity، عن نفسه بأنه الأكبر في العالم يقدم أكثر من 200 طبق نباتي وفقاً لموقع" Livekindly".

وقال الموقع الذي يتخذ من فانكوفر مقرا له: إذا اردت تناول العشاء في مطعم "نباتي" الأكبر في العالم، فما عليك سوى التوجه إلى المدينة التي تعشق تسجيل الأرقام القياسية الكبيرة: دبي .

حيث ستستقبل أكبر مدينة في الإمارات والتي تضم أطول مبنى في العالم (برج خليفة البالغ طوله 2717 قدمًا) وأكبر مركز تجاري في العالم (مول دبي، من حيث المساحة الإجمالية)، مطعماً نباتياً قياسياً جديداً يسمى Veganity، في 16 أغسطس.

وقد صنع مطعم Veganity اسمًا له في دبي في عام 2017. عندما بدأ مؤسسه، الشيف سكاي صومرز ، في تلبية الطلب المتزايد على الطعام النباتي في الشرق الأوسط من خلال إطلاق خدمة توصيل الوجبات. تقول الشركة إنها تخطط للحفاظ على خدمة الوجبات ، وسيوسع المطعم عروضه.

ووفقًا للشركة، من المتوقع أن تتوسع رقعة تغطية لتمتد إلى أبو ظبي بعد ذلك، تتبعها مدن أخرى بعد ذلك