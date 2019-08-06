طيران الإمارات تقدم أطباقاً خاصة لركابها في عيد الأضحى

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفالاً بعيد الأضحى، تقدم طيران الإمارات وجبات خاصة لجميع ركابها خلال الفترة من 11 حتى 14 أغسطس الجاري.

واستوحت طيران الإمارات أصنافاً خاصة بعيد الأضحى من البيئة العربية، حيث تقدم في الصالون الجوي على طائرات الإيرباص A380 القهوة العربية وكعكة التمر ومجموعة متنوعة من الحلويات الإماراتية. كما تقدم في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال شوكولاتة خاصة بالعيد بعلبة من تصميم شركة الشوكولاتة الفاخرة الإماراتية "فوري جالاند".

وتثري طيران الإمارات تجربة تناول الطعام في الأجواء من خلال أطباق عربية تقدمها للركاب في جميع الدرجات. وسوف يستمتع المسافرون في الدرجة السياحية، بحسب وجهتهم، بتذوق الطبق الإماراتي الشهير المجبوس باللحم أو بالدجاج وكعكة التمر.

ويتوفر لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال اختيار طبق الأوزي إما باللحم أو بالدجاج. كما تقدم طيران الإمارات طبق سمك الكنعد (كينج فيش) مع الأرز المحضر على الطريقة الإماراتية على عدد من رحلات أفريقيا وأوروبا. وبالإضافة إلى الطبق الرئيس، يستمتع الركاب في هاتين الدرجتين بالسلطة العربية والحلويات التي تشمل الفوندان الشوكولاتة مع بوظة بنكهة اللبنة ونمورة التمر واللوز المصنوعة من السميد أو الخبيص مع صلصة القهوة العربية وكريمة الفستق.

ودأبت طيران الإمارات على الاحتفال بالمناسبات الدينية والاجتماعية في جميع أنحاء العالم، وذلك بتوفير أطباق موسمية ومحلية ضمن قوائم الطعام على الطائرات وفي صالاتها حول العالم. وسوف تحتفل من 1 حتى 13 سبتمبر المقبل بمهرجان الحصاد (أونام) على رحلاتها من وإلى ولاية كيرلا الهندية، حيث ستقدم قائمة طعام خاصة تشمل طبق السامبار مع الخضروات وطبق الدجاج بالكاري المجفف (سوكا الدجاج) واللحم المقلي مع الفلفل. ويقدم الطبق على ورق الموز التقليدي بالإضافة إلى المقبلات كرقائق الموز وحلوى بالادا برادهامان وغيرها.

كما ستحتفل طيران الإمارات على رحلاتها إلى الوجهات الآسيوية خلال الشهر المقبل، بمهرجان منتصف الخريف، الخاص بالمجتمعات الصينية والفيتنامية والذي يصادف اليوم الـ15 من الشهر الثامن في التقويم القمري. وتقدم الناقلة كعكة القمر الصينية التقليدية لركابها في جميع الدرجات.