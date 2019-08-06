حظر استخدام الأجسام البلاستيكية في «ذا هارت أوف يوروب» بدبي

المصدر: دبي - البيان

كشفت «كليندينست» الشركة العقارية الأوروبية في الإمارات، المطورة لمشروع «ذا هارت أوف يوروب» في دبي، عن مواصلة مساعيها لدعم الجهود الإقليمية والعالمية للحد من انتشار الأجسام البلاستيكية الصغيرة في البيئة، عبر تطبيق سياسةٍ فعّالة لتصفيتها ومنع وصولها للبيئة البحرية المحيطة بالمشروع.

واتخذت المجموعة قراراً بحظر استخدام المنتجات الحاوية على الأجسام البلاستيكيّة الصغيرة في مشروع «ذا هارت أوف يوروب»، مُشددة على ضرورة التزام أصحاب المنازل والزوّار وكذلك الفنادق والمطاعم والنوادي ضمن المشروع، بعدم رمي أي مواد بلاستيكية في البحر.

وعملت المجموعة على تزويد جزر المشروع بفلاتر لالتقاط الأجسام البلاستيكية الصغيرة ومنع وصولها إلى البيئة المحيطة، كما تعتزم تطبيق آليةٍ مبتكرة لتنقية ومعالجة المياه، وفرض إجراءات تمنع استخدام أي منتجات بلاستيكية في المشروع.