التعريفات لن تؤثر في أسعار «آبل»

المصدر: نيويورك - وكالات

قال «مينج تشي كو» المحلل المطلع على أحدث منتجات «آبل» إنه يعتقد أن التعريفات الجمركية الأمريكية قد لا تؤثر على أسعار منتجات «آبل» في الولايات المتحدة.

وأعلن «ترامب» أن الولايات المتحدة ستفرض تعريفة بنسبة 10% على واردات سلعية إضافية بقيمة 300 مليار دولار اعتباراً من الأول من سبتمبر.

وأوضح «كو» أن «آبل» أجرت على الأرجح الاستعدادات المناسبة لمثل هذه التعريفات، ويتوقع استيعاب الشركة لمعظم التكاليف الإضافية على المدى المتوسط، ويرى أن أسعار الأجهزة وتوقعات الشحن للسوق الأمريكية ستبقى ثابتة من دون تغيير على الرغم من التعريفة الجمركية.

وأشار إلى أنه على المدى الطويل فإن مصانع «آبل» خارج الصين يمكنها تلبية معظم الطلب من الأسواق الأمريكية خلال العامين المقبلين.