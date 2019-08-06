الطائرات الخاصة ضحية جديدة للتوترات التجارية بين أمريكا والصين

المصدر: لندن - د ب أ

أشار تقرير إخباري إلى أن تأثير الحروب التجارية، التي ألقت بظلالها بالكامل على قطاعات التكنولوجيا والتعدين، بدأت تؤثر أيضاً على صناعة الطائرات الخاصة.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن شركة خدمات الطيران البريطانية «بي.بي.إيه أفييشن» أن أعمال «سيجنتشر» التابعة لها، التي تدير أكثر من 200 محطة طائرات خاصة حول العالم، لا تزال تسجل تراجعاً، وأرجعت هذا إلى أسباب من بينها الحروب التجارية. وتراجعت الأسهم بـ 5.9%، وهي الأكبر في خمسة أشهر.

وقالت الشركة في بيان: «حالة الغموض المتعلقة بالرسوم التجارية الأمريكية والتوترات في الخليج والتباطؤ في الصين لا تزال تؤثر على الثقة في الأعمال». وأصبحت الشركة واحدة من بين الكثير من الشركات التي تحدثت عن تأثير التوترات الأمريكية الصينية في أحدث بياناتها بشأن أعمالها.