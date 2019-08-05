المصدر: البيان الالكتروني

أظهرت لقطات فيديو رائعة لطائرة تابعة لشركة "طيران الإمارات" من طراز "إيرباص A380" تخترق الضباب في مشهد أخاذ يخطف الألباب.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته الشركة عبر حسابها الرسمي على تويتر أكبر طائرة ركاب في العالم وهي تخترق الضباب الذي يملأ الآفاق استعدادا للهبوط في مطار غاتويك بلندن .

مشهد مذهل لطائرة "طيران الإمارات" العملاقة أثناء اختراق الضباب الكثيف لحظة هبوطها بمطار غاتويك في العاصمة البريطانية #لندن https://t.co/N6raIHEGFa@emirates #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/X3sQoQVRjs — البيان الاقتصادي (@AlBayanBusiness) August 5, 2019