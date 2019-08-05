مشهد مذهل لطائرة "طيران الإمارات" العملاقة أثناء اختراق الضباب

المصدر:
  • البيان الالكتروني
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أظهرت لقطات فيديو رائعة لطائرة تابعة لشركة "طيران الإمارات" من طراز "إيرباص A380" تخترق الضباب في مشهد أخاذ يخطف الألباب.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته الشركة عبر حسابها الرسمي على تويتر أكبر طائرة ركاب في العالم وهي تخترق الضباب الذي يملأ الآفاق استعدادا للهبوط في مطار غاتويك بلندن .

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