«بيتزا هت» تحتفل في دبي بافتتاح فرعها الـ11000 عالمياً

المصدر: دبي - البيان

احتفلت «بيتزا هت»، أكبر سلسلة مطاعم بيتزا على مستوى العالم والتابعة لمجموعة «يم» العالمية، أمس بافتتاح مطعمها الدولي الـ 11000 في دبي إلى جانب شريك الامتياز «أمريكانا».

يقع مطعم «بيتزا هت» الجديد في الواجهة البحرية على ضفاف خور دبي الشهير، والذي سيوفر خدمة تقديم الطعام وتوصيل الطلبات لجميع عشاق البيتزا في المدينة. وسيتمكن عملاء «بيتزا هت» من رؤية البيتزا وهي تُحضّر طازجة أمامهم بالمطبخ المفتوح وسيستمتعون بوجباتهم مع الإطلالة المذهلة لمشروع ميناء خور دبي الجديد.

وقال فيبول تشاولا، مدير مطاعم «بيتزا هت» الدولية بمناسبة الافتتاح: «إننا نركز على تقديم أسهل وأسرع وألذ تجربة بيتزا لعملائنا. لدينا شريك رائع في أمريكانا والذي حقق رؤيتنا في الإمارات مع افتتاح مطعم بيتزا هت الدولي الـ 11000 في موقع مميز حقاً».

وقال عماربال ساندو، رئيس عمليات المطاعم في أمريكانا: «نحن محظوظون بأن نكون جزءاً من هذه المناسبة المهمة لهذه العلامة التجارية الرائدة في فئتها بلا منازع في كل من الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط. لقد قطعنا شوطاً طويلاً منذ افتتاح أول متجر في أبوظبي قبل 30 عاماً، وأفضل طريقة للاحتفال هي بافتتاح مطعمنا الـ 11000 في إمارة دبي الحيوية، والذي يعد نقطة تحول وحدث بارز لبيتزا هت».

يشار إلى أن مجموعة أمريكانا تعد واحدة من أنجح المجموعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولديها إمكانات تشمل التصنيع والتوزيع وإدارة المطاعم. وقدمت أمريكانا مفهوم مطاعم الخدمة السريعة في المنطقة منذ الستينيات. وتدير أمريكانا اليوم 1900 مطعم ولديها أكثر من 40000 موظف، في 13 سوقاً في جميع أنحاء المنطقة. ويوجد 112 مطعم «بيتزا هت» في الإمارات وحدها.

وتتميز إمارة دبي بأنها تضم أفضل المطاعم عالمياً، حيث وصل إجمالي عدد المطاعم والمقاهي العاملة في الإمارة وحتى نهاية 2018 إلى 11813 مطعماً ومقهى بزيادة إجمالية بلغت 1109 في 2018 بواقع 641 مطعماً و410 مقاهٍ، وبمعدل نمو 9.7% مقارنة بعام 2017، والتي سجلت فيه الزيادة 1011 مقهى ومطعماً، وذلك حسب تقرير أصدره قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، والذي أرجع هذا النمو إلى ما تتميز به دبي من بنية تحتية متطورة وبيئة مثالية لمزاولة مختلف أنشطة الأعمال.

وسلّط التقرير الضوء على توزيع المطاعم والمقاهي ضمن المناطق الرئيسية في دبي، حيث استحوذت منطقة بر دبي على النصيب الأكبر بإجمالي 7312 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 4457 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 44 رخصة.

ووصل عدد المطاعم في منطقة بر دبي إلى 4785 مطعماً و2527 مقهى، في حين وصل عدد المطاعم في منطقة ديرة إلى 2780 مطعماً و1677 مقهى، أما في منطقة حتّا، فوصل عدد المطاعم إلى 29 مطعماً و15 مقهى.

وجاء توزيع المطاعم والمقاهي حسب أعلى عشر مناطق فرعية في دبي كالتالي: برج خليفه (590)، عيال ناصر (405)، المرر (363)، جميرا الأولى (356)، الكرامة (349)، البرشاء الأولى (310)، هور العنز (256)، المرقبات (205)، نايف (200)، والقرهود (169).

وأظهر التقرير أن الجنسيات العشر التي تصدرت تراخيص المطاعم والمقاهي في دبي شملت: الهند، ثم باكستان، ومصر والمملكة المتحدة، والكويت، ولبنان، والأردن، والسعودية، وأثيوبيا، والولايات المتحدة الأمريكية، فيما أوضح التقرير أن العدد الإجمالي للعمالة في المطاعم والمقاهي في دبي وصل إلى 151.127 عاملاً.

ويعد قطاع المطاعم والمقاهي الأسرع نمواً في المنطقة وخصوصاً في دبي في ظل الزيادة السكانية والنمو السياحي القوي والزيادة المطردة في أعداد الزوار من مختلف أنحاء العالم، والتطور الدائم للمرافق السياحية والخدمية في الإمارة، إلى جانب نمط الحياة العصري الذي يدعم الإقبال على المطاعم والمقاهي بمختلف أنواعها.