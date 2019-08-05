قراصنة بيانات يستهدفون شركات المنطقة

المصدر: واشنطن ـ د ب أ

اكتشفت إحدى الشركات المتخصصة في تأمين شبكات المعلومات، جماعة جديدة للقرصنة المعلوماتية تستهدف شركات الاتصالات والنفط والغاز في دول الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأطلقت شركة «دراجوس» لأمن المعلومات اسم «هيكساني» على جماعة القرصنة التي اكتشفتها. وذكرت شركة أمن المعلومات أن نشاط هؤلاء القراصنة تزايد خلال الشهور الأخيرة.

وأضافت «دراجوس» أن جماعة القرصنة «هيكساني» هي الأحدث في قائمة تضم 9 جماعات قرصنة تتعقبهم الشركة، مشيرة إلى أنها لاحظت أن هذه الجماعة تستهدف شركات الاتصالات.

ونقل موقع «تك كرانش» عن كاسي بروكس، خبير ملاحقة القراصنة في «دراجوس» قوله إن استهداف شركات الاتصالات يمكن أن يكون محاولة للسماح لطرف ثالث بالوصول إلى شبكات منشآت تكرير النفط أو إنتاجه عبر شبكات الهواتف المحمولة».