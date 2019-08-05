15.6 مليار دولار قيمة الصادرات والواردات لمنطقة شينجيانج الصينية

المصدر: أورومتشي - د ب أ

بلغت قيمة الصادرات والواردات بين منطقة شينجيانج الويغورية ذاتية الحكم في شمال غرب الصين ودول منظمة شنغهاي للتعاون خلال النصف الأول من العام الحالي 107.93 مليارات يوان (15.56 مليار دولار)، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

وذكرت جمارك أورومتشي أنه خلال تلك الفترة وصلت قيمة صادرات منطقة شينجيانج لدول المنظمة إلى 65.41 مليار يوان، بزيادة 4.3% على أساس سنوي، فيما بلغت قيمة وارداتها 42.52 مليار يوان، بزيادة 13%.

وشملت الصادرات الرئيسية إلى دول منظمة شانغهاي للتعاون عبر شينجيانج، منتجات ميكانيكية وإلكترونية ومنسوجات وأقمـــشة وأحذية، بينما كان النفط الخــام والغاز الطبيعي يمثلان الواردات الرئيسية. ومثلت كازاخستان وروسيا وقرغيزستان أكبر الــشركاء التجاريين لموانئ شينجيانج إلى دول منظـمة شانغـــهاي للتعاون. ويعد ميناءا ألاشانكو وهــورجوس الداخليان في شينجيانج، هما الميــناءان التجاريان الرئيسيان بالمنطـــقة، وفـــقاً للجـــمارك.