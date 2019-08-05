«إي باي» تقاضي مديرين في «أمازون»

المصدر: نيويورك- وكالات

أقامت منصة التجارة الإلكترونية «إي باي» دعوى قضائية ضد 3 مديرين في منصة التجارة الإلكترونية «أمازون»، تتهمها فيها بمحاولة إغراء الباعة، وجذبهم للانتقال للبيع عبر «أمازون» بدلاً من «إي باي»، وبحسب الدعوى القضائية فإن مديري «أمازون» يقومون بالتسجيل في «إي باي» بأسماء مزيفة، ويتواصلون مع الباعة برسائل خاصة، ثم يدعونهم للتسجيل والبيع عبر «أمازون» بطرق ملتوية وبالتحايل على قيود «إي باي».

وذكر تقرير أمريكي أن هذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها «إي باي» منافستها «أمازون»، بأنها تقوم بإقناع الباعة للانتقال إليها، ففي أكتوبر الماضي اتهمتها بقيام 50 مندوب مبيعات في «أمازون» بإرسال أكثر من ألف رسالة خاصة إلى باعة متنوعين في «إي باي»، وقد وعدت حينها «أمازون» بالتحقيق في الموضوع، لكن هذا لم يكف «إي باي» التي رفعت دعوى قضائية تم توجيهها للتحكيم الخاص.